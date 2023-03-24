Суд в Москве заочно арестовал троих сотрудников ГУР Украины за похищение добровольцев из ДНР Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Басманный суд Москвы заочно арестовал троих сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины за похищение добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ДНР.

Как передает ТАСС, украинские разведчики арестованы заочно на срок два месяца с момента их экстрадиции либо с момента их задержания. Уголовное дело в их отношении расследует управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Граждан Украины обвиняют в убийстве, совершенном общеопасным способом, грабеже, незаконном пересечении границы, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ и похищении человека в составе организованной группы.

По информации газеты «Коммерсант», обвиняемых считают причастными к похищению ополченцев Романа Волянюка и Дениса Харитонова в 2020 году. Один из них был похищен в Москве при встрече с женщиной, с которой он договорился о покупке недвижимости. Во время разговора она ударила его электрошокером, а затем вместе с сообщниками попыталась вывезти на Украину, однако мужчине удалось сбежать.

Второго ополченца похитили в Астраханской области. Мужчину избили, вкололи седативный препарат и вывезли в Белгородскую область. При попытке выехать на Украину бандитов задержали российские пограничники.