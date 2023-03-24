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НовостиВ мире24 марта 2023 11:38

Саакашвили обвинил в его отравлении «российских агентов» в спецслужбах Грузии

По словам политика, в учреждении, где он находится, «основные решения по лечению применяются службами безопасности»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Саакашвили обвинил в его отравлении «российских агентов» в спецслужбах Грузии

Саакашвили обвинил в его отравлении «российских агентов» в спецслужбах Грузии

Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили указал на то, что к его отравлению причастны «проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты», но не привел никаких свидетельств.

«Российские агенты "проникли в грузинские службы безопасности" … Я четко помню день, когда яд был применен, я чуть не умер», - приводит изданию Politico слова бывшего грузинского лидера из письменных ответов, которые он передал через американского юриста Массимо Ди Анджело.

Саакашвили заявил, что с момента применения яда у него «плохо со здоровьем». Кроме того, по его словам, в учреждении, где он сейчас находится, «основные решения по лечению применяются службами безопасности, а не врачами», которые, как он отметил, назначают всех медицинских работников.

Напомним, в конце ноября прошлого года адвокат Саакашвили заявил, что в анализах политика нашли мышьяк, а в начале ноября того же года у экс-президента Грузии предположительно диагностировали туберкулез и деменцию. Позже сам бывший грузинский лидер заявил, что что ему угрожает полиорганная недостаточность при потере еще нескольких килограммов веса.