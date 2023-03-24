Пациент устроил дебош в больнице в столице Карелии

Усмирить мужчину смогли лишь сотрудники Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

В одной из больниц Петрозаводска в Карелии мужчина устроил настоящий дебош. Он кидался на персонал, оскорблял всех вокруг и мешал остальным пациентам. Инцидент произошел в ночь на 22 марта 2023 года. Об этом пишет издание "КарелInform".

В ночь на 22 марта в Петрозаводске в одной из больниц сработала тревожная сигнализация. В отделении медицинского учреждения хулиганил молодой пациент - 22-летний уроженец поселка Чалны, - сообщает издание.

Парень, со слов очевидцев, вел себя максимально агрессивно. Он мешал работать медицинскому персоналу, оскорблял сотрудников медучреждения, не давал спать остальным пациентам. При этом совершенно не реагировал ни на какие замечания в свой адрес.

Усмирить неадекватного пациента смогли только сотрудники Росгвардии, которые приехали на вызов, как только персонал больницы нажал на "тревожную" кнопку. Мужчину задержали и отправили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.