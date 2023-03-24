«Забудьте о своих обидах»: Посол США попросил сербов простить НАТО за бомбардировки в 90-ые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский посол в Сербии Кристофер Хилл обратился к сербам, с призывом «забыть о старых обидах», и «простить НАТО» за бомбардировки, при которых погибли более 2,5 тыс. жителей страны. Об этом дипломат Соединённых Штатов написал в своих социальных сетях.

Сообщение Хилла было адресовано сербам в связи с особой датой - 24 марта. Этот день - годовщина бомбардировок Сербии Североатлантическим альянсом. От действий НАТО погибли более 2,5 тыс. сербов, включая 87 детей. Стране был нанесён ущерб на сумму свыше 100 млн долларов, а местные врачи до сих пор выявляют последствия применения обеднённого урана, от чего у людей, особенно у несовершеннолетних, развивается онкология.

«Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах», - пишет Хилл.

Дипломат выразил соболезнования семьям погибших, и заявил о том, что сейчас США, якобы, привержены партнёрству с Сербией и дипломатии. Он также заявил о некоем «лучшем будущем», которое Штаты и Сербия смогут «построить вместе».

Ранее KP.RU сообщал о том, что точно такие же боеприпасы с обеднённым ураном, которые применялись в Сербии, теперь НАТО планируют поставлять киевскому режиму. Чем они опасны, и как России на это реагировать, рассказал нам военный историк Юрий Кнутов.