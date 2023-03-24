Генпрокуратура России выступила за контроль над психически нездоровыми людьми со стороны МВД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура России выступила за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Ирина Ребрина.

Предполагается, что МВД могло бы получать информацию о том, чем занимаются люди с психиатрическими диагнозами, от их близких. Так полиция сможет пресекать возможные преступления еще на стадии зарождения идеи. При этом медицинскую сферу МВД затрагивать не будет.

— Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей, мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников о том, как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям, — объяснила Ребрина.

Ранее психиатр Каторгин предупредил о весеннем обострения у психически нестабильных людей и дал советы по общению с ними.