Министерство культуры РФ не подтвердило информацию об уходе Аллы Маниловой из ведомства Фото: Министерство культуры РФ.

В Министерстве культуры России не подтвердили информацию об уходе заместителя министра Аллы Маниловой из ведомства и ее назначение на пост директора «Русского музея», передает ТАСС. Такая информация ранее появилась в СМИ.

Издание «Фонтанка» сообщало, что Алла Манилова покидает Минкульт России, чтобы возглавить «Русский музей». Однако в пресс-службе эту информацию не подтвердили.

Анна Манилова работает в Министерстве культуры с 2012 года.

В феврале 2023 года стало известно об уходе с поста директора «Русского музея» Владимира Гусева. После 30 лет работы в этой должности он, по собственному желанию, стал президентом культурной организации.

Временно исполняющей обязанности главы стала Анна Цветкова, которая до этого занимала пост заместителя генерального директора по развитию, просветительской и образовательной деятельности.