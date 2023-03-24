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НовостиОбщество24 марта 2023 12:47

Министерство культуры РФ не подтвердило информацию об уходе Аллы Маниловой из ведомства

Заместителю министра культуры России пророчили пост директора «Русского музея»
Мила ГЕНЬ
Министерство культуры РФ не подтвердило информацию об уходе Аллы Маниловой из ведомства

Министерство культуры РФ не подтвердило информацию об уходе Аллы Маниловой из ведомства

Фото: Министерство культуры РФ.

В Министерстве культуры России не подтвердили информацию об уходе заместителя министра Аллы Маниловой из ведомства и ее назначение на пост директора «Русского музея», передает ТАСС. Такая информация ранее появилась в СМИ.

Издание «Фонтанка» сообщало, что Алла Манилова покидает Минкульт России, чтобы возглавить «Русский музей». Однако в пресс-службе эту информацию не подтвердили.

Анна Манилова работает в Министерстве культуры с 2012 года.

В феврале 2023 года стало известно об уходе с поста директора «Русского музея» Владимира Гусева. После 30 лет работы в этой должности он, по собственному желанию, стал президентом культурной организации.

Временно исполняющей обязанности главы стала Анна Цветкова, которая до этого занимала пост заместителя генерального директора по развитию, просветительской и образовательной деятельности.