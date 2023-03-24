Швейцария начала расследование появления ее бронетранспортеров на Украине Фото: pixabay.com

Власти Швейцарии начали расследование после того, как бронетранспортеры Eagle I швейцарского производства оказались на Украине, сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

Как передает РИА Новости, в настоящее время Берн находится в контакте с Берлином. Сколько времени займут эти разъяснения, пока неизветсно.

По словам Майенфиша, в 90-х года Швейцария передала 36 бронетранспортеров Eagle I Дании, а 2012 году Копенгаген запросил у Берна разрешение на реэкспорт 27 машин одной из частной немецких компаний. Тем не менее в Дании заявили, что не передавали бронетранспортеры никому, поскольку не получали согласия Швейцарии, отметил представитель SECO.

Как подчеркнул Майенфиш, отследить перемещение боевых машин можно по номеру шасси, однако пока SECO не имеет этой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что у линии соприкосновения в Донбассе была замечена швейцарский бронетранспортер Eagle I. Испанский фотограф Хосе Колона смог сделать фото с бронемашиной в городе Часов Яр, который расположен за Артемовском. Кроме того, Eagle I увидели на снимке агентства AFP, который был сделан в Авдеевке.