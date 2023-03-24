Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» был наказанием США для Шольца Фото: EAST NEWS

Заслуженный американский журналист, автор расследований о подрыве российских газопроводов Nord Stream 1 и 2 Сеймур Херш заявил, что теракт на «Северных потоках» был своего рода наказанием для канцлера Германии Олафа Шольца от президента США Джо Байдена, за отказ поставлять оружие Киеву. Об этом Херш рассказал в интервью CGTN.

Как отметил журналист, решение о подрыве газопроводов было принято Байденом в сентябре 2022 года, из-за неудач Украины на поле боя. Американский президент боялся, что провалы Владимира Зеленского заставят Европу пересмотреть свои взгляды о поддержке Киева, а особенно Байден опасался этого от Германии.

«Президент (Байден) испугался того, что канцлер Шольц не хотел вкладывать еще больше вооружений, и решил взорвать бомбы», - говорит Херш.

Херш также высмеял версию, которую распространяют американские чиновники, о якобы проукраинской группировке, стоящей за подрывом газопроводов. По словам журналиста, одним поддельным паспортом провернуть такую операцию попросту невозможно, и версия США абсолютно смехотворна.

Ранее KP.RU сообщал о том, что США рассматривали возможность подорвать Nord Stream ещё в 2021 году.