Испания попросила импортеров СПГ отказаться от контрактов с Россией Фото: REUTERS

Испания призвала всех импортеров сжиженного природного газа (СПГ) отказаться от новых контрактов на поставки из России.

Как сообщает Bloomberg, министр энергетики Испании Тереза Рибера разослала соответствующее письмо всем компаниям, получающим импортный СПГ. О спотовых контрактах в письме прямо не говорится, однако есть общий призыв «отказаться от импорта из России». Вместе с тем за отказ от этого предложения никаких санкций не предусмотрено, отмечает агентство.

Уточняется, что письмо получили 11 компаний. Три из них ответили, что не покупают российский СПГ.

Как писал KP.RU, ранее импорт сжиженного природного газа из России прекратила Великобритания.

Напомним, ранее депутат Бундестага Андрей Хунко заявил, что импортируемый в ФРГ американский СПГ оказался намного дороже российского трубопроводного газа. Парламентарий отметил, что ранее в Германию поступал недорогой природный газ через два трубопровода из России, но «из-за диверсии такой возможности больше нет». По его словам, на данный момент Берлин зависит от поставок американских энергоносителей, а СПГ не просто дороже, но и хуже с точки зрения экологии.