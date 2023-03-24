Франция удвоит производство ряда военной техники до конца 2023 года Фото: REUTERS

Франция наращивает мощности своей военной промышленности, и планирует к концу 2023 года удвоить производство некоторых видов техники и вооружения. В частности - ракет, гаубиц и радарных систем. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню, в интервью изданию Echos.

Так, планируется удвоить производство гаубиц CAESAR, которые собирает предприятие Nexter, с четырёх до восьми в год. Это, по словам Лекорню, позволит ускорить сроки поставок с 30 до 17 месяцев. Также предполагается производить больше ракет Mistral (40 штук в год, вместо 20), и радарных систем Ground Master (24 вместо 12).

Также Лекорню заявил, что помимо наращивания производства, Франция активно стремится к его локализации. Восемь проектов, призванных локализировать производство вооружения, уже приняты, и ещё семь находятся на рассмотрении.

Ранее KP.RU сообщал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отнеслась к планам Парижа поставлять Киеву больше оружия, на фоне беспорядков во Франции.