Путин обсудил с Володиным законотворческую деятельность Госдумы Фото: Анна Исакова/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу со председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, они обсудили законотворческую деятельность нижней палаты парламента.

«Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента», – сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства России выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, каких результатов удалось достичь кабинету министров в прошлом году и что предстоит сделать в этом. Как отметил глава правительства, 2022 год прошел под знаком беспрецедентных санкций со стороны Запада. По итогам разговора с депутатами будет сформирован перечень поручений, выполнить которые нужно с соблюдением всех сроков, заявил он.