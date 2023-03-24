Медведев заявил о подготовке Генштабом России ответа на случай наступления ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный штаб России готовит ответные решения на случай наступательных операций Вооруженных сил Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Они готовятся к наступательным операциям – это всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», – сказал он в беседе с журналистами.

Напомним, накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев может в ближайшее время предпринять попытку контрнаступления на Артемовск в ДНР.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал о возможных сценариях развития контрнаступления ВСУ. По его словам, Украина перекидывает подразделения теробороны и вновь сформированные бригады в Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, а наиболее вероятная цель предстоящего контрнаступления – Мелитополь.

Как полагает один из российских боевых офицеров, если ВСУ и удастся провести контрнаступление, то они смогут вклиниться не более, чем на несколько километров, понеся при этом большие потери. После этого фронт на какое-то время замрет, поскольку у Киева кончатся танки и боеприпасы, считает он.