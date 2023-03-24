Стоматолог Автандилян рассказала о пользе шоколада и ореховых батончиков для зубов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врач-стоматолог Луиза Автандилян сообщила, что вопреки распространенным мифам натуральный шоколад без сахара с высоким содержанием какао-порошка, а также ореховые батончики полезны для зубов. Также специалист назвала и другие сладости, которые можно есть без опасений.

— Входящие в состав какао антиоксиданты и микроэлементы способны снижать чувствительность зубной эмали и подавлять рост бактерий в ротовой полости, а экстракт масла какао буквально покрывает зубы защитной пленкой подобно фторлаку, — передает слова Автандилян Газета.ru.

Ореховые батончики же работают как способ механической чистки зубов от налета, большое наличие которого может приводить к кровоточивости, писал ФАН. Также при пережевывании происходит мягкое массирование десен. Полезен и состав орехов — кальций и фосфор укрепляют твердые ткани.

Не несут особой пользы, но и вреда тоже конфеты на основе сахарозаменителей, а также натуральный незасахаренный мармелад.

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