В Китае раскрыли цель поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном Фото: REUTERS

Передача Киеву боеприпасов с обедненным ураном связана с активной подготовкой Вооруженных сил Украины к наступлению на Крым, считают китайские СМИ.

Как пишет Asia Times, Соединенные Штаты и Великобритания нарастили скорость и объемы поставок военной помощи Украине, в том числе передачу снарядов с обедненным ураном для подготовки ВСУ к наступлению на Крымский полуостров.

По мнению авторов статьи, на эту подготовку указывает также сбор информации разведывательным американским беспилотником MQ-9 Reaper вблизи Крыма. Отмечается, что США и НАТО просят Киев начать наступление на Крым, когда ВСУ получат достаточное количество техники и установится подходящая для этого погода.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Соединенное Королевство решило передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Тем временем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов предупредил, что применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ, причем на Западе осведомлены об опасности такого оружия.

Напомним, в конце февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке военных ВСУ к захвату Крыма.