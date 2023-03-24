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НовостиЭкономика24 марта 2023 15:25

США ввели санкции против белорусских компаний, физлиц и самолета Лукашенко

Под санкции попали также БелАЗ и МАЗ
Сергей КУДРИН
США ввели санкции против белорусских компаний, физлиц и самолета Лукашенко

США ввели санкции против белорусских компаний, физлиц и самолета Лукашенко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США ввело санкции против ряда крупнейших белорусских компаний, физических лиц и даже личного самолёта президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

Так, под американские санкции попали Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ), а также их руководители - Сергей Никифорович и Валерий Иванкович.

Были расширены и санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии, которые ввели ещё в 2020 году. Теперь под них попали новые физические лица, включая председателя ЦИК Игоря Карпенко.

Из других физических лиц в чёрный список попали: Алена Балдовская, Денис Дук, Алена Кунцевич, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко и Александр Южик.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в начале марта 2023 года США значительно расширили санкции, введённые ранее против России и её граждан, а также предприятий.