США ввели санкции против белорусских компаний, физлиц и самолета Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США ввело санкции против ряда крупнейших белорусских компаний, физических лиц и даже личного самолёта президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

Так, под американские санкции попали Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ), а также их руководители - Сергей Никифорович и Валерий Иванкович.

Были расширены и санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии, которые ввели ещё в 2020 году. Теперь под них попали новые физические лица, включая председателя ЦИК Игоря Карпенко.

Из других физических лиц в чёрный список попали: Алена Балдовская, Денис Дук, Алена Кунцевич, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко и Александр Южик.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в начале марта 2023 года США значительно расширили санкции, введённые ранее против России и её граждан, а также предприятий.