Специалист по кибербезопасности назвал самый эффективный способ обезопасить себя от хакеров Фото: Анастасия ОСИПОВА

Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал Lenta.ru, как обезопасить себя от мошенников и хакеров. Для этого специалист посоветовал пользоваться элементарными правилами кибергигиены.

Так, Ефимов порекомендовал проверять личность своего собеседника, не сообщать ему личные данные, пароли коды и другую информацию.

Важно регулярно менять пароли и обновлять программное обеспечение по возможности. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые отправляют вам незнакомцы.

Ранее ОТР сообщил, что российским банкам стало известно о новой схеме мошенничества. Человеку звонят якобы из полиции или ФСБ и утверждают, что его счета стали доступны злоумышленникам, которые с помощью них перечисляли деньги на нужды украинской армии. Затем жертву запугивают уголовной ответственностью и просят перевести деньги на чужие счета.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, как обезопасить себя от такого вида мошенничества. Нужно помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят назвать разные коды и переводить деньги. Поэтому в случае, когда вам позвонили, нужно повесить трубку.