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НовостиОбщество24 марта 2023 15:50

Специалист по кибербезопасности назвал самый эффективный способ обезопасить себя от хакеров

Специалист по кибербезопасности Ефимов призвал регулярно менять пароли для защиты от хакеров
Мила ГЕНЬ
Специалист по кибербезопасности назвал самый эффективный способ обезопасить себя от хакеров

Специалист по кибербезопасности назвал самый эффективный способ обезопасить себя от хакеров

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказал Lenta.ru, как обезопасить себя от мошенников и хакеров. Для этого специалист посоветовал пользоваться элементарными правилами кибергигиены.

Так, Ефимов порекомендовал проверять личность своего собеседника, не сообщать ему личные данные, пароли коды и другую информацию.

Важно регулярно менять пароли и обновлять программное обеспечение по возможности. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые отправляют вам незнакомцы.

Ранее ОТР сообщил, что российским банкам стало известно о новой схеме мошенничества. Человеку звонят якобы из полиции или ФСБ и утверждают, что его счета стали доступны злоумышленникам, которые с помощью них перечисляли деньги на нужды украинской армии. Затем жертву запугивают уголовной ответственностью и просят перевести деньги на чужие счета.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, как обезопасить себя от такого вида мошенничества. Нужно помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят назвать разные коды и переводить деньги. Поэтому в случае, когда вам позвонили, нужно повесить трубку.