Французский журналист Адриан Боке получил российский паспорт

Французский журналист Адриан Боке Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Французский журналист Адриан Боке, который освещал события в Донбассе, получил российский паспорт.

«Я получил свой паспорт РФ. Из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены», – сообщил он в беседе с ТАСС.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин своим указом предоставил Боке гражданство РФ. За месяц до этого МВД России приняло ходатайство французского журналиста о признании его беженцем.

Как признавался сам Боке, он подал заявление на получение гражданства РФ, потому что чувствует себя в безопасности в России и хотел бы этого же для своей дочери.

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