МВД России объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова* Фото: соцсети

Министерство внутренних дел России объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова*.

Как следует из базы розыска на сайте ведомства, он разыскивается по статье Уголовного кодекса. Сама статья, инкриминируемая Галлямову*, не уточняется.

Напомним, в феврале этого года Министерство юстиции России внесло Галлямова в реестр иностранных агентов. Как объяснили в ведомстве, политолог распространял материалы иноагентов и высказывался против специальной военной операции на Украине, а также участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Как писал сайт KP.RU, накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца* по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. В случае задержания блогера в РФ или его экстрадиции в страну он будет арестован на два месяца.

*Лица, признанные в России иностранными агентами