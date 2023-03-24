Нутрициолог Зубарева посоветовала не пить из грязных чашек из-за угрозы «подцепить» инфекцию или кариес Фото: Ольга Крыльцова

Нутрициолог Наталья Зубарева предостерегла от использования грязных чашек. На них остаются слюна человека, а также остатки напитков, которые создают питательную среду для размножения бактерий, в том числе и болезнетворных. Они могут приводить к растройству пищеварения, кариесу, а также вызывать опасные инфекции.

Усугубляет ситуацию и то, что кружку трогают грязными руками, а в пыли тоже достаточно бактерий.

— Остается залить «свежий» напиток в чашке недокипяченной водой из кулера, и мы получим максимально болезнетворное комбо. Например, в грязной чашке может запросто поселиться стафилококковая бактерия, – предупредила Наталья Зубарева в разговоре с Газета.ru.

Также нельзя пользоваться одной посудой сразу нескольким людям.

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