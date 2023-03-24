Экономист Беляев рассказал, что цифровой рубль ускорит и упростит платежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев изданию Lenta.ru рассказал, что поменяется с введением в России цифрового рубля. Обычные люди и экономика не ощутят серьезных метаморфоз, отметил он.

— Это изменение алгоритма и тех технологий, которые предполагают эмиссию безналичного рубля и его дальнейший оборот. То есть это техническая сторона вопроса, экономическое содержание не меняется, — подчеркнул Беляев.

Аналитик сравнил появление цифрового рубля с цифровым телевидением — новшество отличалось технически, но для пользователей оказалось привычным.

Новые алгоритмы при этом позволят делать платежи более быстрыми и удобными. Для проведения оплаты не нужен будет интернет, что улучшит ситуацию в отдаленных уголках страны.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов «Известиям» рассказал, что нововведение имеет еще одну полезную функцию — все деньги в цифровых кошельках можно будет отследить. Поэтому если мошенники получат доступ к данным и украдут средства, их легко смогут найти и вернуть.

Операционный директор финтех-платформы «Фаст ривер» Ксения Артемьева отметила, что неудобства цифровой рубль принесет только банкирам.

— Апгрейд платежной инфраструктуры для приема цифрового рубля может потребовать от игроков расходов в размере десятков миллиардов рублей. А дополнительные расходы у банкиров могут привести к повышению стоимости банковских услуг для простых граждан, — рассказала эксперт Life.ru.