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НовостиПолитика24 марта 2023 16:53

Макрон заявил о готовности лидеров стран ЕС помочь Зеленскому «победить» Россию

Евросоюз продолжит помогать Киеву на всех уровнях столько, сколько потребуется, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Макрон заявил о готовности лидеров стран ЕС помочь Зеленскому «победить» Россию

Макрон заявил о готовности лидеров стран ЕС помочь Зеленскому «победить» Россию

Фото: REUTERS

Лидеры стран Евросоюза подтвердили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что помогут ему «победить» в конфликте с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Послушав Зеленского по видеосвязи, мы вновь подтвердили ему нашу поддержку и помощь с тем, чтобы победить Россию. Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях столько, сколько потребуется», – сказал глава французского государства на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макрон заявлял, что власти Франции вместе с Великобританией намерены помочь Украине начать контрнаступление.

Тем временем стало известно о планах Франции нарастить мощности своей военной промышленности, и удвоить к концу этого года производство некоторых видов техники и вооружения. В частности речь идет о ракетах, гаубицах и радарных системах.