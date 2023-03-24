Минздрав России опроверг данные о высоком уровне внезапной смертности у мужчин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Министерстве здравоохранения России опровергли ранее озвученные данные о том, что 81% мужчин в стране умирают внезапной смертью. Согласно статистике ведомства, на внезапную смерть приходится менее одного процента умерших, как среди мужчин, так и среди женщин. Об этом пишет пресс-служба Минздрава РФ.

Показатели, которые озвучил профессор Аполихин, не соответствуют действительности, и не основаны на официальной статистике, заявляют в Минздраве. При этом на первом месте среди причин смерти мужчин в России (и в большинстве стран мира тоже) - болезни системы кровообращения и онкология. Внезапно скончаться из-за этих причин попросту невозможно.

Напомним, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин ранее, 24 марта, заявил о том, что в России 81 % мужчин умирают внезапной смертью.

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