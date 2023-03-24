Newsweek: Медленные поставки с Запада приведут к нехватке техники у ВСУ Фото: REUTERS

Крайне медленные поставки военной техники от коллективного Запада не позволяют украинской армии как следует оснастить войска. Такими темпами киевский режим останется без нужного количества вооружения к запланированному наступлению, о чём пишет обозреватель Newsweek Майкл Васюра.

Как отмечает автор статьи, чтобы ВСУ могли попытаться нанести хоть какой-то удар - им нужно куда больше военной техники, чем есть сейчас. Следовательно, Киеву нужны новые поставки оружия с Запада, и очень быстро. А они, эти поставки, наоборот, задерживаются.

«Мы держим Украину на голодной диете помощи», - говорит один из опрошенных Васюрой экспертов, Джордж Баррос из Института изучения войны.

Специалист отметил, что сейчас в рядах украинской армии наблюдается крайне высокий уровень несоответствия между потребностями на поле боя, и реальными располагаемыми ресурсами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что офицеры ВСУ пытаются скрыть факт огромного количества отказников из числа украинских новобранцев.