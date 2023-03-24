Flightradar обнаружил разведывательный самолёт Великобритании в акватории Чёрного моря Фото: Александр ГЛУЗ

24 марта 2023 года, в 17:30, недалеко от Крыма был зафиксирован пролёт британского стратегического разведывательного самолёта Boeing RC-135W, в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Известно, что британский разведывательный самолёт, который сопровождали два истребителя четвертого поколения с кодовыми позывными DREAD011 и DREAD012, сделал круг возле границ Румынии, а затем направился в сторону российского Крыма. Там он пролетел в ста километрах от российской границы.

Напомним, что буквально недавно, 14 марта, над акваторией Чёрного моря был сбит американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, который вошёл в зону ограниченного воздушного пространства возле российской государственной границы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Минобороны России наградили двоих лётчиков, которые сбили американский беспилотник без применения оружия, и не вступая с ним в контакт.