Съезд Восточного экономического форума назначен на 10-13 сентября 2023 года Фото: REUTERS

Проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) 2023 года запланировано на сентябрь. Съезд будет проходить с 10 по 13 числа месяца, при учёте графика международных мероприятий. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Даты проведения ВЭФ 2023 некоторое время не удавалось как следует утвердить. Сначала предполагалось, что форум пройдёт 5-8 сентября, а затем даты передвинули на 12-15 числа того же месяца.

Как уточнил Трутнев, даты проведения Восточного экономического форума пришлось сверять с графиком множества международных мероприятий, поэтому в итоге ВЭФ согласовали на 10-13 сентября 2023 года.

Напомним, в 2022 году ВЭФ собрал более семи тысяч участников и журналистов из 68 стран, включая Россию. На прошлогоднем форуме подписали 296 соглашений, суммарно на 3,272 трлн рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что изначально ВЭФ согласовали на 12-15 сентября 2023 года, но уже тогда было указано, что в графике на сентябрь запланировано большое количество международных мероприятий, включая визиты глав иностранных государств.