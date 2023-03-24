Зеленский приказал создать военные администрации в трех городах ЛНР. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский приказал создать военные администрации в трех населенных пунктах Луганской Народной Республики. Речь идет о городах Попасной, Северодонецке и Горском. Соответствующий указ украинского президента опубликован на его официальном сайте. Сообщается, что военные администрации будут созданы на базе военно-гражданский администраций этих городов.

Напомним, все три города находятся на территории ЛНР, вошедшей в состав России после референдума 2022 года и были освобождены от украинских националистических формирований в ходе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России. Подробности здесь на KP.RU.

Репортаж о том, как в освобожденный Северодонецк постепенно возвращается мирная жизнь, здесь на KP.RU.

Напомним, в ЛНР украинского военного, бросившего гранату в квартиру жительницы Северодонецка, приговорили к 12 годам тюрьмы.

Тем временем министр культуры РФ Ольга Любимова назвала интеграцию новых регионов в культурную жизнь страны безусловным приоритетом.