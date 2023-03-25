Reuters: Китай не демонстрирует заинтересованности с организации беседы Си Цзиньпина и Байдена

Китай не проявляет заинтересованности в организации очередного телефонного разговора Си Цзиньпина с Байденом. Фото: REUTERS

Официальный Пекин не проявляет заинтересованности в организации очередной телефонной беседы председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, несмотря на направленные на это значительные усилия американских дипломатов. Об этом пишет в пятницу 24 марта агентство Reuters.

Также агентство называет «антагонистическим контактом США и Китая» личную встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, члена Политбюро ЦК КПК Ван И, которая прошла в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Тем временем китайский лидер посетил Москву. Итог переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином здесь на KP.RU.

Ранее помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ближайшее время.