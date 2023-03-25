Байден рассказал о планах модернизации системы воздушно-космической обороны

Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны. Фото: REUTERS

Система воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вскоре будет оснащена радарами нового поколения. Об этом заявил президент США Джо Байден в пятницу 24 марта во время выступления в канадском парламенте. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома, она доступна здесь.

«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», - сказал Байден, пообещав также модернизацию инфраструктуры для наблюдения в рамках NORAD в течение 2023 года.

Напомним, министры обороны США и Канады Ллойд Остин и Харджит Сингх Саджан договорились о конкретных шагах по модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) на несколько лет вперед еще в 2021 году.

Ранее сообщалось, что глава NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) ван Хёрк признал, что сбитые над Северной Америкой шарообразные объекты не могут быть отнесены к какой-либо известной категории по признаку того, за счет чего они держались в воздухе.

Ранее в США заявили, что инопланетный корабль-матка прямо сейчас изучает Землю.