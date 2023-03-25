Jindal: контейнеры с индийской сталью для России застряли в порту Антверпена на год

Из-за антироссийских санкций ЕС в порту Антверпена застряло на год судно с грузом стали из Индии. Фото: REUTERS

Несколько контейнеров с грузом нержавеющей стали, которую перевозили в Россию из Индии, на год застрял в порту бельгийского города Антверпен. Подробности инцидента рассказывает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Jindal Stainless, которая является отправителем груза.

Речь идет о пяти контейнерах, в которых находится порядка ста метрических тонн нержавеющей стали, которые в феврале 2022 года были отправлены в Россию. Груз застрял из-за антироссийских санкций ЕС, несмотря на то, что, как отметили в компании, нержавеющая сталь не включена в списки попадающей под санкции продукции.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии разрешили перевозку задержанных в порту Котка российских удобрений. Судно было задержано 9 марта, а спустя 19 дней власти получили запрос от покупателя удобрений на исключение из правил. Ведомство разрешило транспортировку груза, поскольку оно следовало в третью страну в целях содействия продовольственной безопасности.

Тем временем руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.