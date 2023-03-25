Минюст США обвинил россиянина Черкасова в шпионаже и мошенничестве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты предъявили обвинения российскому гражданину Сергею Черкасову в шпионаже в интересах иностранного государства и мошенничестве, в том числе с использованием виз, банковских и электронных средств. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Черкасова в США считают сотрудником российской разведки, приписывая ему попытки действовать под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры. В заявлении ведомства говорится о том, что «в качестве нелегального агента» россиянин начал действовать в Бразилии в 2012 году, а в США переехал в 2018 году для того, чтобы поступить в аспирантуру университета в округе Колумбия

«В настоящее время Черкасов находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве», - сказано в заявление министерства.

Минюст заявляет, что в 2020 году российский гражданин покинул США, но продолжал использовать свои связи в академической среде для того, чтобы получать данные о внешней американской политике, которую он якобы позже передавал российской разведке.

Кроме того, по данным ведомства, Черкасов якобы намеревался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, однако, получив отказ, после чего вернулся в Бразилию, где был арестован по обвинениям в мошенничестве.

Напомним, в конце февраля этого года прокуратура Польши предъявила обвинение в шпионаже постоянно проживающему в республике российскому гражданину, заявив, что он пытался установить контакты с польскими военными.