Власти Харьковской области заявили о контроле российскими силами около 29 населенных пунктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) России контролируют около 29 населенных пунктов в Харьковской области. Такое заявление в субботу, 25 марта, сделал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов», - приводит ТАСС заявление главы военно-гражданской администрации Харьковской области.

Ганчев заявил, что администрация региона регулярно поставляет в эти населенные пункты грузы гуманитарной помощи. «При возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», - отметил он

По его словам, более месяца назад, 15 февраля, под контролем российских войск находилось около 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Напомним, в минувший четверг, 23 марта, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Харьковской области уничтожили украинский самолет Су-24.