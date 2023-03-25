Личные данные ряда пользователей ChatGPT утекли в сеть из-за ошибки в работе Фото: REUTERS

Личные данные некоторых пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT утекли в сеть на фоне масштабной ошибки, которую обнаружила позже компания-разработчик OpenAI.

В минувший понедельник, 20 марта, некоторые пользователи чат-бота заявили о масштабных сбоях в работе. Жалобы поступили в 11.50 мск. Пик произошел на 12.21 мск, когда число жалоб превысило тысячу только в Соединенных Штатах. Сбои также были отмечены в Канаде, Великобритании и Израиле.

«Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры кредитных карт и их сроки действия», - сказано в сообщении OpenAI.

В компании заявили, что ошибка была найдена в понедельник, 20 марта, и из-за нее часть электронных писем с подтверждением подписки на ChatGPT отправили не тем пользователям. Среди прочего в письмах были последние четыре цифры номеров кредитных карт других пользователей.

Согласно данным компании-разработчика, утечка затронула примерно 1,2% подписчиков ChatGPT. В OpenAl назвали такой показатель «крайне низким».

Напомним, в 2021 году на одном из хакерских форумов в свободном доступе опубликовали личные данные свыше полумиллиона пользователей социальной сети Facebook.*

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