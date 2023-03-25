Умер Гордон Мур, соучредитель корпорации Intel. Фото: EN

В возрасте 94 лет ушел из жизни соучредитель корпорации Intel, американский предприниматель и инженер Гордон Мур. Об этом сказано в заявлении компании.

«Intel и фонд Гордона и Бетти Мур объявили сегодня, что соучредитель компании Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет», - сказано в сообщении, где отмечается, что соучредитель корпорации Intel мирно скончался в окружении семьи в своем доме на Гавайях в пятницу, 24 марта.

Гордон Мур родился в Сан-Франциско в 1929 года, а в июле 1968 года совместно с Робертом Нойс основали компанию NM Electronics, которую позже была переименована в Intel. Мур проработал там до 2006 года.

Кроме того, Гордон Мур совместно со своей женой Бетти Мур в 2000 году основал фонд Гордона и Бетти Мур для поддержки научных открытий, а также охраны окружающей среды и улучшения ухода за пациентами.