Украинский телеканал в новом сериале заменил лицо российского актера

Украинский телеканал «СТБ» в своем новом телесериале «Последнее письмо любимого» (укр. «Останнiй лист коханого») решил заменить лицо российского актера на лицо украинца. Об этом сообщает «24 канал».

«В сериале "СТБ" "Последнее письмо любимого" снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет», - сказано в сообщении украинского канала, где уточняют, что лицо российского актера заменили украинцем Дмитрием Саранковым.

Как сообщается, судя по артикуляции актеров, изначально сериал снимали на русском языке, однако позже наложили украинский дубляж. Премьера намечена на 27 марта 2023 года.

Напомним, в конце февраля этого года мэра Харькова Игоря Терехова повторно оштрафовали за использование русского языка. Как заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь, соцсети градоначальника «ведутся на языке, отличном от государственного».