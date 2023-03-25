Байден заявил об «операции возмездия» против Ирана после атаки на американскую базу в Сирии Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден после обстрелов американской военной базы в Сирии заявил, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Тегераном, однако объявил о готовности решительно защищать своих граждан, а также отвечать на вылазки различных группировок.

«Дабы не возникло никакой ошибки, США не ищут конфликта с Ираном, но готовы решительно защищать своих граждан. Это - именно то, что было сделано прошлой ночью", - заявил американский лидер после «операции возмездия» из-за гибели нескольких человек в результате обстрелов американской базы около сирийской Эль-Хасаки.

Напомним, вечером в пятницу 24 марта, две американские базы в Сирии подверглись ракетному обстрелу. Как сообщалось, обстреляны были базы, расположенные на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, на нефтяных месторождениях «Омар» и «Конико».