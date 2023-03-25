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НовостиПолитика25 марта 2023 7:40

Медведев заявил о необходимости увеличить численность российской армии

Политик отметил, что для успешной защиты России сейчас нужна смешанная армия
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для успешной защиты России на данный момент необходима смешанная армия, которая будет основана и на призыве, и на контракте, однако, по его словам, численность российской армии надо увеличить.

«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек», - заявил зампред Совбеза РФ.

Медведев также заявил, что ведение специальной военной операции на Украине «самым существенным образом» отразилось на подходы к формированию Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, указав на то, что «сила армии проверяется в период военных действий».

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число военнослужащих в ВС России нужно увеличить до 1,5 млн человек, в том числе собираются набрать 695 тысяч контрактников.