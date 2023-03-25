Медведев заявил о необходимости увеличить численность российской армии

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для успешной защиты России на данный момент необходима смешанная армия, которая будет основана и на призыве, и на контракте, однако, по его словам, численность российской армии надо увеличить.

«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек», - заявил зампред Совбеза РФ.

Медведев также заявил, что ведение специальной военной операции на Украине «самым существенным образом» отразилось на подходы к формированию Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, указав на то, что «сила армии проверяется в период военных действий».

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число военнослужащих в ВС России нужно увеличить до 1,5 млн человек, в том числе собираются набрать 695 тысяч контрактников.