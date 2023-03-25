Медведев заявил, что спецоперация обнажила проблемы в бюрократической, технологической и военной сферах России

По словам зампреда Совбеза РФ, некоторые институт страны оказались не готовы к СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине обнажила ряд проблем в России, отметив, что часть институтов оказались не готовы к проведению СВО.

«Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью российским СМИ.

Медведев также обратил внимание на проблемы в работе военных комиссариатов, которыми, по его словам, «не занимались долгое время». Как он отметил, теперь «пришла пора их привести в чувство».

Политик заявил, что в ходе своей поездки в Санкт-Петербург, видел, как производят цифровизацию военкоматов, отметив, что в данной сфере «уже многое делается», а также выразив надежду, «что это будет удобно для всех».

Напомним, в интервью Медведев также заявил, что специальная военная операция решила проблему аморфности российского общества.