19FortyFive: CША потеряют Ближний Восток из-за политики Байдена Фото: REUTERS

Москва и Пекин вскоре будут контролировать Ближний Восток, который Вашингтон потеряет из-за политики президента США Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.

«Благодаря ужасному руководству Джо Байдена, Америка потеряет Ближний Восток и станет свидетелем того, как он перейдет под контроль Китая и России», - сказано в материале, где отмечается, что любая держава, которая контролирует данный регион, будет иметь стратегическое превосходство перед своими соперниками.

Автор статьи заявляет, что США теряют свое влияние над миром, становясь «второсортной державой», которая сейчас переживает упадок. Вайхерт назвал президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах последним шансом для страны «не дать кошмару стать реальностью».

«Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина привела, по сути, к появлению нового, евразийского мирового порядка, в котором Китай и Россия будут доминирующими игроками», - заявляет обозреватель, отмечая, что США будут «все более изолированными».

Напомним, накануне Байден назвал «сильно преувеличенным» сближение России и Китая, заявив, что западные страны более успешно создают коалиции, чем Москва и Пекин.