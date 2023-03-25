Китайский экономист назвал причины банкротства Silicon Valley Bank Фото: REUTERS

Заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь прокомментировал банкротство одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank, связав произошедшие с серьезным системным риском, отметив, что это скажется на финансовой системе США, а также других стран.

«Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском», - заявил эксперт в ходе выступления на открытии Китайского форума развития, отметив, что данный крах является таковым, даже если Silicon Valley Bank не системно значим и его банкротство не представляет какого-либо систематического риска.

По словам Миня, причинами банкротства банка стали дисбалансы в структуре, неэффективное управление в банковском секторе, а также некачественное управление в сфере управления рисками.

Эксперт призвал обратить особое внимание на то, что мировая экономика столкнулась с самым длительным за 15 лет периодом смягчения денежно-кредитной политики, а также фискального стимулирования. Кроме того, отмечен стремительный рост процентных ставок в истории.

«Думаю, что никто из тех, кто работают в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия», - отмтеил экономист.

Напомним, Silicon Valley обанкротился всего лишь за двое суток, а через несколько дней закрылся и другой крупный американский банк Signature Bank. Как писал сайт KP.RU, после этого капитализация крупнейших банков США за две недели упала на 165 млрд долларов.