Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на юго-востоке Турции Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 4,7 утром в субботу, 25 марта, зарегистрировали на территории провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологического центра, подземные толчки были зарегистрированы в 4.39 по времени UTC (7.39 мск) в субботу, 25 марта, а эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистан. Как уточняется, очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

На данный момент не поступало каких-либо сведений о возможных жертвах и разрушениях.

Напомним, 6 февраля этого года на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7, жертвами которых, по последним данным, стали около 50 тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, после этого сейсмологи заявили, что данная территория будет испытывать подземные толчки, а через пару дней зафиксировали сразу несколько землетрясений магнитудой около 5.