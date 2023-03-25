Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию снизил риск начала ядерной войны Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию снизил риск начала ядерной войны, сообщила.

«Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они дали это понять очень и очень четко», - приводит газета Financial Times слова главы дипломатии Евросоюза, который также напомнил о плане Пекина по мирному урегулированию украинского кризиса, в котором сказано о недопустимости применения ядерного оружия.

Напомним, по итогам визита председателя КНР в Москву было подписано совместное заявление глав двух государства об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В документе отмечалось расширении работы в научной и энергетической сферах, а также в военном партнерстве и принципах построения мира.