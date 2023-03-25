Премьер Польши обвинил ФРГ в «бардаке» на энергетическом рынке и провалах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Берлин должен оказывать более активную поддержку украинским властям, отметив, что в ФРГ оказались не так щедры по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как старались показать.

«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы», - сказал глава польского правительства в интервью Politico, подчеркнув, что «просто констатирует очевидное».

Моравецкий заявил, что из-за углубления отношений Берлина с Москвой усугубился энергетический кризис, который после отказа от российского топлива поразил западные страны.

«Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке», - отметил польский премьер.

Напомним, накануне Моравецкий заявил, что Украина перестала бы существовать без помощи Варшавы и Вашингтона.