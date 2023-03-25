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НовостиЭкономика25 марта 2023 10:19

Медведев заявил, что ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении

Медведев заявил, что многие товары ушедших из России компаний попадают в страну по параллельному импорту
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев заявил, что ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении

Медведев заявил, что ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении

Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ушедшие из России компании уже сейчас жалеют о своем решении, а многие товары попадают на рынок страны по параллельному импорту, но данные компании ничего с этого не получают.

«Они точно пожалеют по одной простой причине, потому что большинство потребительских товаров и недорогих, и весьма дорогих на рынке присутствуют, только эти компании ничего с этого не получают», - заявил зампред Совбеза в интервью российским СМИ.

Медведев отметил, что большая часть товаров ушедших из России компаний попадает на рынок страны по серому или параллельному импорту. «С разными издержками, иногда дороже становится, то есть они до конца не ушли», - добавил он.

Напомним, в своем интервью Медведев также прокомментировал артистов, которые не поддержали начало спецоперации на Украины и решили уехать из России. По его словам, они больше потеряли, чем приобрели, и вскоре вернутся в страну из-за потери аудитории.