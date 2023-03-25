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НовостиОбщество25 марта 2023 10:34

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из снайперской винтовки

Командир подразделения ВС России сообщил, что винтовки являются дальнобойными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из снайперской винтовки

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из снайперской винтовки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации с позывным «Граф», который охраняет Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), заявил, что за неделю характер обстрелов данной станции изменился. По его словам, украинская армия начала обстреливать ГЭС из крупнокалиберной снайперской винтовки.

«Калибр 12,7, скорее всего, это винтовки иностранного образца, так называемый 50-й калибр натовский», - приводит РИА Новости слова российского военного, который также уточнил, что эти винтовки являются дальнобойными.

По его словам, на данный момент проходят мероприятия, направленные на выявление, а также уничтожение этого вида оружия. Как он отметил, украинские войска ежедневно направляют в район Каховской ГЭС беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и квадрокоптеры совместно со взрывчатыми веществами, а также для разведки.

Напомним, в начале этой недели, 20 марта, в районе Каховского водохранилища бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) отразили атаку украинских диверсантов.