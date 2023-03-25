В США предсказали Украине нехватку бронемашин Bradley Фото: REUTERS

Украинские войска рискуют не получить боевые машины пехоты (БМП) Bradley в количестве, которого будет достаточно для контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Крис Осборн в статье для издания 19fortyfive.

Как отмечает автор статьи, Киев может столкнуться с нехваткой БМП, что плохо скажется на масштабных сражениях, а также удержании территорий. В статье говорится о том, что бронемашины Bradley помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) воевать в более узких боях.

«Просто может не хватить прибывающих Bradley, чтобы позволить украинцам массироваться для контрнаступления», - сказано в материале.

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не может начать контрнаступление без дополнительных поставок западного вооружения, назвав неблагоприятной для ВСУ ситуацию на востоке страны, а также отметив, что Украина «не может ждать» поставок западных вооружений, поскольку оружие нужно как можно скорее.