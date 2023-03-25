Reuters: США ведут «подводную войну» с Китаем из-за сделки по прокладке оптоволокна Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ведут «подводную войну» с Китаем, которая направлена на срыв сделки по прокладке оптоволокна. Об этом пишет Reuters.

Как передает агентство, американские власти стараются не пропустить на рынок китайские компании, которые занимаются прокладкой оптоволоконных кабелей. Согласно представленным данным, уже было сорвано около шести подобных сделок.

Сообщается, что китайская компания HMN Tech, которая принадлежит Huawei, три года была близка к заключению контракта о прокладке оптоволоконного кабеля, однако исполнителем заказа в итоге стала американская SubCom LLC.

Напомним, в минувшую среду, 22 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай «стратегическими конкурентами» для Вашингтона. Как писал сайт KP.RU, он призвал сенат учитывать это при формировании бюджета.