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НовостиПолитика25 марта 2023 11:23

Эрдоган и Путин обсудили украинский кризис

Президенты Турции и России поговорили по телефону
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Турецкий лидер поблагодарил президента России за позитивную позицию по продлению зерновой сделки

Турецкий лидер поблагодарил президента России за позитивную позицию по продлению зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу, 25 марта, обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Отмечается, что турецкий лидер поблагодарил Путина за позитивную позицию по продлению зерновой сделки.

«Обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинским конфликтом. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы», - сказано в сообщении канцелярии.

Эрдоган также указал на большое значение скорейшего завершения украинского конфликта путем переговоров между Москвой и Киевом, выразив уверенность, что Турция и Россия смогут сделать новые шаги на основе экономического сотрудничества, которое было согласовано ранее в Сочи.

Напомним, 16 марта 2023 года Эрдоган заявил, что регулярно контактирует с Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав такие дипломатические усилия очень важными для справедливого, а также мирного решения украинского кризиса.