Эрдоган и Путин обсудили украинский кризис

Турецкий лидер поблагодарил президента России за позитивную позицию по продлению зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу, 25 марта, обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Отмечается, что турецкий лидер поблагодарил Путина за позитивную позицию по продлению зерновой сделки.

«Обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинским конфликтом. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы», - сказано в сообщении канцелярии.

Эрдоган также указал на большое значение скорейшего завершения украинского конфликта путем переговоров между Москвой и Киевом, выразив уверенность, что Турция и Россия смогут сделать новые шаги на основе экономического сотрудничества, которое было согласовано ранее в Сочи.

Напомним, 16 марта 2023 года Эрдоган заявил, что регулярно контактирует с Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав такие дипломатические усилия очень важными для справедливого, а также мирного решения украинского кризиса.