Премьер Швеции заявил, что Финляндия войдет в НАТО раньше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия станет членом Североатлантического альянса раньше Швеции. С таким мнение выступил шведский премьер Ульф Кристерссон.

«Сейчас все говорит о том, что Финляндия войдет раньше Швеции», - сказал глава шведского правительства в ходе конференции Умеренной коалиционной партии в субботу, 25 марта.

Как писал сайт KP.RU, в минувший четверг, 23 марта, президент Финляндии Саули Ниинисте принял законы о вступлении страны в Североатлантический альянс, что стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.

Напомним, в сентябре прошлого года посол США в Хельсинки заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО до конца 2022 года, однако вступление Швеции блокирует Анкара, которая заявила, что Стокгольм не сделал необходимых шаги в борьбе с терроризмом для вступления в Североатлантический альянс.