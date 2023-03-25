Путин обсудил с Эрдоганом продление зерновой сделки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили в ходе телефонной беседы продление зерновой сделки, а также актуальные темы российско-турецкого партнерства.

«Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание настроя российской стороны добиться выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из России», – сказано на сайте Кремля.

Эрдоган также поблагодарил российского за помощь в преодолении последствий землетрясений, в том числе за развертывание полевого госпиталя в провинции Хатай. Политики договорились проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья в Турции. Кроме того, стороны отметили успешную реализацию совместных проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Касаясь сирийского кризиса, Путин и Эрдоган подчеркнули важность продолжения процесса нормализации отношений Сирии и Турции. В этой связи турецкий лидер особо отметил посредническую роль России.

Как писал сайт KP.RU, в середине марта о продлении зерновой сделки на 60 дней заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, Москва продолжит добиваться снятия всех препонов для поставок на мировые рынки своей сельхозпродукции.