Путин и Эрдоган обсудили возможность переработки зерна России в муку в Турции для поставок «голодным» странам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для дальнейшей доставки нуждающимся странам. Зерно и удобрения будут отправлены бесплатно.

Напомним, что соглашения по зерновой сделки продлены еще на 60 дней. В случае дальнейшего отказа от участия в ней, Россия отправит в Африку зерно в нужном объеме бесплатно. Сейчас же украинская сельхозпродукция идет не на заявленные цели, а в западные страны.

Тайип Эрдоган высоко оценил жест Москвы и рассказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности произвести муку из предоставленного сырья и доставить ее адресатам.

Эрдоган рассказал о прошедших переговорах с Путиным на выступлении в Стамбуле.

— В контексте признательности к нашим посредническим усилиям по Украине, я от них самих услышал то, как они следят за выборами в Турции. Они (российская сторона) хотят от нас поставки зерна (российского) нуждающимся странам, а мы займемся переработкой их в муку и доставкой бедным странам в Африке. Смотрите, за чем следят в России, и за чем следят некоторые наши круги, — отметил Эрдоган.